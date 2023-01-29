

حرم لوريان ضيفه رين من الضغط على مرسيليا وموناكو عندما تغلب عليه 2-1 على ملعب «موستوار» في افتتاح المرحلة العشرين من بطولة فرنسا في كرة القدم.



وحسم لوريان نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله هدفين عبر الدولي التونسي منتصر الطالبي (13) وثيو لو بري (31)، فيما سجل رين هدفه الوحيد في الدقيقة 73 عبر فلافيان تاي.



وكان رين الخامس يأمل في استغلال القمة المرتقبة بين مرسيليا الثالث (42 نقطة) وموناكو الرابع (37 نقطة) على ملعب «فيلودروم»، لتجاوز فريق الإمارة أو تقليص الفارق عن الفريق المتوسطي، لكنه مني بخسارته الخامسة هذا الموسم.



ويلتقي اليوم أوكسير مع مونبلييه، وبريست مع أنجيه، وستراسبورغ مع تولوز، وكليرمون فيران مع نانت، وأجاكسيو مع ليون، وباريس سان جرمان مع ريمس.