

هادي العنزي



أكدت رئيسة اللجنة النسائية في اتحاد المبارزة لولوة الأيوب، أن الإنجاز الذي حققه منتخب الكويت للسيدات في البطولة العربية للمبارزة التي أقيمت في البحرين مؤخرا جاء بعد عمل جاد ومدروس لسنوات طوال ودعم كبير من قبل مجلس إدارة اتحاد المبارزة برئاسة عبدالله الوعلان وتعاون مثمر بين اللجنة الفنية للاتحاد بقيادة المدير الفني عبدالكريم الشملان ومدرب منتخب الكويت للسيدات الإيطالي دييغو.



وأشارت الأيوب إلى أن «أزرق» المبارزة للسيدات يقيم حاليا معسكرا تدريبيا في العاصمة الأردنية عمان يستمر حتى 5 فبراير تحضيرا للمشاركة في بطولة آسيا للمبارزة مارس المقبل والمزمعة إقامتها في العاصمة الأوزبكية طشقند.



وذكرت أن البطولة العربية للمبارزة شهدت منافسات قوية في فئة السيدات بمشاركة أفضل المنتخبات العربية في رياضة المبارزة، مضيفة أن «الميدالية البرونزية التي حققتها اللاعبات العنود الهزيم، وسهاد النقيب، ونور السعيد، وفوز الرفاعي، لفئة العمومي للفرق، جاءت بعد عطاء كبير وروح عالية قدمتها اللاعبات خلال البطولة رغم صغر عمرهن مقارنة بالمنتخبات الأخرى، ونأمل تحقيق مزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة».