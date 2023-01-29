

التزاما بمكافأة عملائه، وحرصا على توفير تجربة مصرفية غير مسبوقة، أطلق بنك الكويت الدولي «KIB» الحملة الأقوى من نوعها في الكويت، والمدعومة بمزايا ومنتجات مصرفية تلبي احتياجات كافة عملائه وترتقي لتناسب أسلوب حياتهم العصري.



ويمكن لعملاء KIB، الحاليين والجدد، التمتع بمجموعة متنوعة وغنية من الخدمات والمنتجات المصممة لتلبية احتياجاتهم، بدءا بحساب «الدروازة»، وهو حساب التوفير بالدينار الكويتي على أساس وديعة الوكالة بالاستثمار، والذي تعتبر عوائده الشهرية الأقوى من نوعها متوقعة تصل إلى 2% متوقعة لأول ثلاثة أشهر من فتح الحساب، ثم نسبة 1% بعد ذلك، إضافة إلى السحوبات الدورية، ابتداء من شهر فبراير المقبل، على جوائز نقدية طوال العام.



ومن بين المزايا الرائعة التي توفرها حملة KIB الجديدة، إمكانية الاسترداد النقدي حتى 600 دينار على عمليات الشراء والدفع، محليا وعالميا، ابتداء من 100 دينار، باستخدام كافة بطاقات KIB الائتمانية ومسبقة الدفع، ما يضمن تمتع العملاء بتجربة تسوق مذهلة.

كما تشمل الحملة أقوى برنامج مكافآت رقمي هو الأول من نوعه في القطاع المصرفي المحلي، والذي يمكن العملاء من كسب النقاط تلقائيا عند إنجاز أي معاملة مصرفية، وتمكينهم من استبدال تلك النقاط بمزايا حصرية تضمن تمتعهم بتجربة أكثر راحة وسهولة، مثل تذاكر السفر، حجوزات الإقامة في الفنادق، تأجير السيارات، إضافة إلى الأجهزة الإلكترونية، القسائم الشرائية وغيرها من المنتجات الفريدة التي تناسب احتياجاتهم.



وفي هذه المناسبة، أوضح عثمان توفيقي، مدير عام الإدارة المصرفية للأفراد في البنك: هذه الحملة الفريدة التي يطلقها KIB اليوم تعكس التزامه المستمر باستراتيجيته الهادفة إلى إثراء تجربة عملائه، وذلك من خلال توفير خدمات ومنتجات متميزة، حديثة ومبتكرة، بما يلبي احتياجاتهم ويضيف قيمة حقيقية إلى حياتهم اليومية.



وأضاف: ما زلنا نواصل سعينا الدؤوب إلى تقديم خدماتنا عبر أحدث الوسائل ووفقا لأرقى المعايير من خلال تطوير قنواتنا المصرفية التي تلائم جميع شرائح العملاء وتواكب عصر التحول الرقمي والحاجة المتنامية إلى مزايا وخدمات مصرفية أكثر سهولة وأمانا.