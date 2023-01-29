ضمن مساعيها الدؤوبة لتقديم أفضل الخدمات لعملائها الكرام، أقامت شركة الخطوط الجوية الكويتية حفلا بمناسبة إطلاق عدد من الخدمات الجديدة والمتنوعة للعام 2023، وذلك بحضور العديد من الشخصيات المهمة في المقر الرئيسي للشركة يوم الخميس.



هذا، وقامت الشركة بعرض أحدث الخدمات للحضور والتي شملت تحديث قوائم الطعام على الطائرة وإطلاق خدمة home check in وخدمة الليموزين وإطلاق وجهات الموسم الصيفي 2023 علاوة على ذلك تغيير وتحديث أزياء أطقم الرحلات بالكامل وأخيرا إطلاق درجات جديدة بتصاميم مختلفة على طائرات ايرباص A330NEO.



وعلى هامش الحفل، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي الدخان: تضع الخطوط الجوية الكويتية نصب أعينها تطوير منظومتها بالكامل من خلال ما تطرحه من خدمات ومنتجات جديدة لتوفير جميع سبل الراحة لعملائها الكرام، كما يأتي هذا الإعلان عن الخدمات الجديدة، استكمالا للبرامج التي أطلقتها الشركة منذ نحو عام وهي التحول والتطوير والوصول إلى أفضل مستويات التميز، ولتحقيق الأهداف المنشودة.



وأضاف قائلا: إن «الكويتية» تسير بخطى ثابتة بحسب الخطط الموضوعة، حيث أطلقت خدمات جديدة تحت عنوان (إطلالة الطائر الأزرق) والتي من شأنها أن تحدث تغييرا شاملا في جميع الخدمات المقدمة لجمهورنا الكريم والذي نسعى من خلالها لمواكبة أفضل المعايير العالمية الخاصة بقطاع النقل الجوي التجاري والوصول إلى آفاق رحبة.



وذكر الدخان أن «الكويتية» حققت نتائج ايجابية في العام 2022 حيث نمت الايرادات بنسبة 10% في عام 2022 مقارنة بالعام 2019 وإلى 115% مقارنة بالعام 2021، كما تحسن هامش الربحية إلى 40% في العام 2022 مقارنة بالعام 2019 وإلى 37% مقارنة بالعام 2021، اضافة إلى ذلك نمت حركة المسافرين في مبنى الركاب رقم 4 بنسبة 26% في العام 2022 مقارنة بالعام 2019 وإلى 229% مقارنة بالعام 2021.



وبين قائلا: تسلمت الشركة في العام الماضي 3 طائرات جديدة، واحدة ايرباص A320NEO وطائرتين ايرباص A330NEO، وقامت الخطوط الجوية الكويتية بإطلاق وجهات جديدة مثل مانشستر ومدريد والدار البيضاء وطرابزون وميكانوس وكوالالمبور وحيدر آباد، كذلك، حققت الشركة التزاما بانضباط مواعيد اقلاع الرحلات بنسبة 86% في العام 2022، وفي هذا الجانب حقق الطائر الازرق المركز الثالث في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.



وتوقع الدخان نموا في حركة المسافرين بما يقارب 4.5 ملايين راكب وزيادة عمليات التشغيل بما يفوق الـ 30% في عام 2023، كما ستتسلم الخطوط الجوية الكويتية طائرتين من نوع ايرباص A320NEO في نفس العام.



وقال الدخان إن «الكويتية» حققت انجازات عديدة في عام 2022، على سبيل المثال لا الحصر، إعادة هيكلة صفقة الطائرات مع شركة ايرباص، واتمام عقد الصيانة مع شركة اير فرانس، وإتمام عقد الصيانة مع شركة روس رويس، والموافقة على انشاء أكاديمية الخطوط الجوية الكويتية للتدريب، وتوقيع شراكة تجارية متبادلة مع «طيران أوروبا» و«طيران ايتا»، بالإضافة إلى نجاح نقل 14 ألف راكب إلى الدوحة لحضور مباريات كأس العالم 2022 في دولة قطر، علاوة على ذلك توقيع تصميم وبناء برج الخطوط الجوية الكويتية في شارع الهلالي، والاستحواذ على مبنى الركاب رقم 4.



ولفت الى أن الطائر الأزرق ملتزم دائما بتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية كتدريب 100 طالب من الثانوية العامة والجامعات والخريجين، ومشاركة الكويتية في مشروع بلسم مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، والتبرع بـ 100 كرسي متحرك لوزارة الصحة.



أزياء جديدة



هذا، وكشف الدخان خلال الحفل عن إطلاق أزياء جديدة لأطقم الرحلات وذلك بالتعاون مع شركة التصميم الايطالية العالمية ETTORE BILOTTA والتي استوحت التصاميم الجديدة للأزياء عبر مزج الالماس مع ألوان الصحراء بحيث تتناسب الأزياء الجديدة بالشكل العصري مع عراقة الخطوط الجوية الكويتية التي تأسست منذ عام 1954.



وأشار إلى أن هذا التغيير جاء بناء على معايير ودراسات تتناسب مع أهداف الخطوط الجوية الكويتية المتمثلة في تحقيق التفوق التشغيلي بمجال الطيران، وتفعيل التميز التجاري وبعد دراسة مطولة توصلت الشركة إلى هذا الشكل اللافت والأنيق والمبهج مع عدم المساس بالهوية التاريخية العريقة لها والحفاظ على «الطائر الأزرق» المحبب لكل الكويتيين.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م. معن رزوقي إن الشركة تسعى الى وضع بصمة جديدة في أذهان عملائها الكرام عبر إطلاق خدمات ومنتجات بإطلالة متنوعة ومختلفة وتصل بالطائر الأزرق إلى آفاق أوسع، مبينا أن الخطوط الجوية الكويتية لا تألو جهدا في تلبية احتياجات ورغبات عملائها الاعزاء منذ دخولهم أرض المطار حتى صعودهم إلى طائراتنا الجديدة بالكامل بأنواع وطرازات مختلفة ومتنوعة.



وأشار إلى أن «الكويتية» واجهت في عام 2022 ارتفاعا في أسعار الوقود بأكثر من 30% بشكل غير متوقع، لافتا إلى أن عام 2023 مليء بالتحديات الكبيرة التي ستواجهها الشركة، مبينا في الوقت ذاته أن الطائر الازرق على استعداد تام لمواجهة هذه التحديات على المدى البعيد وفقا للإستراتيجية الموضوعة من قبل الإدارة العليا.



مقاعد عصرية



تحرص الخطوط الجوية الكويتية على إحداث تغيير شامل في الخدمات وحتى في إطلالتها الجديدة، حيث ستقوم بتنفيذ وتصميم مقاعد مريحة وفئات مختلفة من درجات السفر على طائرات ايرباص A330NEO تتناسب مع أذواق عملاء الشركة الكرام، والتي ترى النور في منتصف العام المقبل، وجاءت هذه الفئات كالتالي:



- درجة ELITE SUITE أو النخبة وهي عبارة عن كابينة منفصلة بالإمكان تحويل مقاعدها إلى مسطحة بالكامل، كما تم تزويدها بشاشة 18 بوصة وكذلك تزويدها بمدخل USB من النوع A وC، وكذلك شحن لاسلكي، إضافة إلى توفير خدمة Bluetooth.



- درجة Comfort plus أو كومفورت بلس والتي تتميز مقاعدها بإمكانية الاستلقاء حتى 10 بوصات وتوفير مسند للساقين لمزيد من الراحة ووحدة للتحكم وفواصل خصوصية لمسند الرأس كما سيتم تزويدها بشاشات بمقاس 18 بوصة مع مدخل USB من النوع A وC.



- درجة Comfort أو كومفورت والتي تتميز مقاعدها بالاستلقاء حتى 6 بوصات مع قاعدة مقعد مفصلية ومسند رأس U-Dream بالإضافة إلى تزويدها بشاشات 12 بوصة ومدخل USB من النوع A وC.



HOME CHECK-IN SERVICES



قال رزوقي انه وفي نهاية فبراير المقبل، ستقوم الخطوط الجوية الكويتية بإطلاق خدمة إنهاء إجراءات السفر المنزلية (HOME CHECK-IN SERVICES) لركاب درجة الرويال المسافرين على جميع الوجهات فيما عدا وجهة نيويورك، حيث إن الخدمة تتضمن تخصيص سيارات جديدة مزودة بأحدث الأجهزة الخاصة بوزن الأمتعة وآلية انهاء اجراءات السفر واستخراج بطاقة بوابة الصعود على الطائرة (BOARDING PASS) وذلك من خلال إرسال حافلة مخصصة إلى منزل الراكب.



ولفت رزوقي إلى أن طريقة الحجز تكون عبر الموقع أو التطبيق الالكتروني الخاص بالشركة، حيث يختار خانة خدمة إنهاء اجراءات السفر المنزلية وذلك قبل موعد السفر بـ 48 ساعة على الأقل.



خدمة سيارات الليموزين



من ضمن توسعات الطائر الازرق الجديدة، ستقدم الخطوط الجوية الكويتية بداية من نهاية فبراير المقبل خدمة توفير سيارات الليموزين لركاب درجات السفر الممتازة الرويال ودرجة رجال الاعمال، وما على المسافر الكريم إلا أن يقوم بالحجز على رحلة الذهاب عبر التطبيق أو الموقع الالكتروني الخاص بالشركة قبل موعد السفر بـ 48 ساعة.



قاعة ELITE



في سياق متصل، قال رزوقي إن «الكويتية» رأت أن تقوم بتوسيع قاعة المباركية وتخصيصها لركاب الرويال والدرجة الاولى وحاملي بطاقة بلاتينيوم من نادي الواحة، وتغيير اسم القاعة التي سيطلق عليها اسم قاعة ELITE، حيث ستفتتح القاعة في نهاية شهر ابريل 2023 بعد اتمام كافة الاجراءات اللازمة.



قوائم طعام متجددة



تحرص الخطوط الجوية الكويتية على توفير خيارات أكثر لعملائها الكرام، حيث تقوم الشركة بشكل دوري بإطلاق قوائم جديدة على رحلات الطائر الازرق حول العالم، كما تسعى بشكل دؤوب على اختيار واعداد قوائم تتناسب مع كافة أذواق الشرائح من ركاب الخطوط الجوية الكويتية الاعزاء بإشراف وأيدي أمهر الطهاة من الكوادر الوطنية.



وجهات جديدة



قال رزوقي ان «الكويتية» تستعد لإطلاق وجهات مواسم السفر للعام 2023، حيث ستقوم الشركة بإضافة عدد من الوجهات الجديدة للمواسم بداية من شهر يونيو 2023، وستعلن الشركة عن إطلاق رحلاتها حول العالم إلى الوجهات الجديدة وهي أثينا وأنطاليا والطائف والقصيم والعلا وأبها وبودابست وبرلين وبرشلونة، بالإضافة إلى وجهات العام الماضي وهي بودروم وإزمير وطرابزون وأثينا وميكونوس وشرم الشيخ والاسكندرية وسراييفو وصلالة ونيس وفيينا وملقا.