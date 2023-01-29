وجه النائب عبدالله الأنبعي سؤالا إلى وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، طالب فيه بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ ما الطاقة الإنتاجية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي؟



2 ـ ما إمكانية إيصال المياه لتخضير المناطق، وما الكميات التي يتم تحويلها لمياه البحر بعد معالجتها؟



3 ـ ما الخطة المستقبلية للاستفادة من مياه محطات المعالجة في جانب الاستفادة منها في ري المزروعات وزيادة المسطحات المائية في المناطق الصحراوية لرفع نسبة الرطوبة ونسبة التبخير في المناطق الجافة؟



4 ـ هل تم استغلال الدراكيل في تحويل مياه الأمطار والتصدي لمياه السيول وإعادة استغلالها في الري؟