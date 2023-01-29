وجه النائب مهند الساير سؤلا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مازن الناهض، بشأن السند القانوني لفرض رسوم على القادمين إلى الكويت عبر منفذ العبدلي الحدودي، ونص السؤال على ما يلي:



انتشرت في الآونة الأخيرة سندات قبض صادرة عن شركة «جلوبال كليرينج هاوس سستمز» محصلة من القادمين إلى الكويت عبر منفذ العبدلي الحدودي بقيمة دينارين باعتبارها رسوما نظيرة استخدام أجهزة التفتيش في المنفذ، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما السند القانوني لفرض الشركة رسوم على القادمين إلى الكويت عبر منفذ العبدلي الحدودي؟



2 ـ هل يوجد عقد بين الإدارة العامة للجمارك والشركة يجيز بموجبه تحصيل الرسوم؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من العقد ـ إن وجد ـ.



3 ـ هل تحصل الشركة أي رسوم في المنافذ الحدودية الأخرى أسوة بالرسوم المحصلة في منفذ العبدلي؟ في حال الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بالمستندات الدالة، وفي حال النفي، يرجى تزويدي بالأسباب.