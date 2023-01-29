وصل ممثل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله للمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك لحضور سباق (الفورميلا إي) والفعاليات المصاحبة له والذي سيقام في محافظة الدرعية.



وكان في استقباله على أرض المطار سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد والوزير المفوض في سفارتنا لدى المملكة العربية السعودية سعود عبدالله الحربي.



وكان ممثل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رئيس ديوان سمو ولي العهد، الشيخ أحمد العبدالله غادر البلاد متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك لحضور سباق «الفورميلا إي» والفعاليات المصاحبة لها التي ستقام في محافظة الدرعية.



وقد كان في وداعه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.