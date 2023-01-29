بحث استكمال جهود التحول الرقمي لمختلف خدمات الرعاية الصحية داخل مطار الكويت الدولي



قام وزير الصحة د.أحمد العوضي ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني والمشرف على شؤون الطيران المدني الكابتن عمار العجمي، بزيارة رسمية لمقر شركة الخطوط الجوية الكويتية، حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة الشركة الكابتن علي الدخان.



تأتي هذه الزيارة بمبادرة من وزير الصحة العامة للوقوف على المنظومة الصحية في مطار الكويت الدولي، وبحث سبل الارتقاء بجودة الخدمات، تمهيدا لتوقيع مذكرة تفاهم مشترك، والتي ستكون الأولى من نوعها بين القطاع الصحي الحكومي وقطاع الطيران والنقل الجوي.



كما عقد على هامش الزيارة اجتماع تخلله بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ومناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة بقطاع الطيران المدني، بما فيها تحسين جودة الخدمات الصحية، وتطوير الإجراءات المتبعة على متن الطائرات، واستكمال جهود التحول الرقمي لمختلف خدمات الرعاية الصحية داخل مطار الكويت الدولي، بما يساهم في توجه الدولة الموحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام، تطبيقا لخطة التنمية ورؤية كويت جديدة 2035.



ضم الاجتماع كلا من وزير الصحة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، ومدير عام الإدارة العامة للطيران المدني، والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية، وبعض مديري ومسؤولي القطاعات والمراكز الطبية بمطار الكويت الدولي، والخطوط الجوية الكويتية، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة الصحة.



كما شهدت الزيارة تفقد سير العمل في المركز الطبي الخاص بالعاملين في الخطوط الجوية الكويتية، والعيادة الخاصة بطواقم الطائرات، من طيارين ومقدمي خدمات الضيافة.



هذا، وقد أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي في نهاية زيارته، على الاهتمام الذي توليه الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بالقطاع الصحي، وحرصه على تعزيز المنظومة الصحية لاسيما في قطاعات النقل الجوي المختلفة، مضيفا أن وزارة الصحة قامت بوضع البرامج والخطط التي تحقق توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء السديدة، لضمان كسب رضا وسلامة وأمن المستفيدين من هذه الخدمات.