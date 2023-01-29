عبدالكريم العبدالله



اعتمد مدير إدارة الطوارئ الطبية د.أحمد الشطي ضوابط لـ «الزي الرسمي» و«الظهور الإعلامي» لفنيي الطوارئ الطبية.



وجاء في الضوابط انه بناء على ما ورد إلينا من ملاحظات حول عدم الالتزام من بعض العاملين في الإدارة بالزي الرسمي المناسب بالعمل، والمبالغة في مساحيق التجميل اثناء العمل، والظهور بالزي الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي وأثناء ساعات العمل ومواقع العمل، وبما لا يتفق مع الصورة المهنية الإيجابية المناسبة.



وبينت الضوابط انه يجب أن يلتزم فنيو وفنيات وسائقو الإسعاف وطاقم التمريض العاملون بالإدارة والمراكز بارتداء الزي الرسمي.



وأفادت بأنه يجب على فنيات الطوارئ الطبية «المحجبات» ارتداء الحجاب باللون الأسود، أو الأبيض أو الكحلي فقط.



وذكرت الضوابط أن شعار الإدارة يجب أن يوضع بالجهة اليسرى من القميص والاسم على يمين البدلة والمسمى على يسار البدلة، والرتب خاصة بالمسؤولين فقط ولا يسمح لغير المصرح لهم بارتداء إشارات غير المصروفة والمعتمدة من الإدارة. وألزمت الضوابط بالالتزام بالمظهر العام اللائق والهندام المرتب، كما يجب أن يكون البنطلون بالطول الطبيعي وعدم تقصيره فوق القدم، فضلا عن أن يكون الحذاء رسميا باللون الأسود أو الكحلي. وتضمنت الضوابط عدم الظهور بوسائل التواصل الاجتماعي بالزي الرسمي، وتجنب طول الأظافر أثناء العمل حرصا على سلامة المرضى. وتضمنت الضوابط انه توزع سياسة زي التمريض واعتماد ما جاء للاسترشاد حيثما كان مناسبا. ومنعت الضوابط الظهور في وسائل الإعلام عامة وفي الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي خاصة بالزي الرسمي أو في مواقع أو مركبات العمل، كما منعت تناول قضايا أو عناوين شخصية لا تتعلق بطبيعة العمل مع أخذ الموافقات حسب التسلسل الإداري المتبع حيثما كان ضروريا.



ونبهت الضوابط إلى التعرض للمساءلة القانونية لمن يخالف ما ورد في التعميم.