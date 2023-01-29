نفقت زرافة شهيرة في إحدى حدائق حيوانات هندوراس «بين ليلة وضحاها» ومن دون أسباب واضحة، على ما أعلنت النيابة العامة الجمعة.

وكانت الزرافة «بيغ بوي» الحيوان المفضل للأطفال الذين يزورون حديقة حيوانات جويا غراندي، الواقعة على بعد 150 كيلومترا شمال تيغوسيغالبا، والتي تضم أيضا أسودا ونمورا بنغالية وبوما وجمالا وحميرا وحشية ونعامات ولاما وغيرها من الحيوانات البرية.

وأبدى عدد كبير من سكان هندوراس حزنهم لنفوق الزرافة البالغة 15 سنة، ناشرين صورا لها عبر مواقع التواصل، فيما أكدت وسائل الإعلام المحلية أن نفوقها مبكر لأن الزرافات التي تعيش في الأسر عادة ما يصل عمرها إلى 35 عاما.



وقالت الطبيبة البيطرية أورلين فيلاسكيز التي عالجت الزرافة، في حديث إلى وكالة «فرانس برس»، ان «بيغ بوي نفقت بين ليلة وضحاها، ولم تكن تعاني أي مرض»، مشيرة إلى ان الزرافة «دفنت في حديقة الحيوانات».

وكان سيرك غواتيمالي قد أعطى الزرافة إلى زعماء عصابة «لوس كاتشيروس» الذين أنشأوا حديقة الحيوانات على غرار ما فعله تاجر المخدرات الكولومبي بابلو إسكوبار داخل مزرعته في نابوليس، على ما أوضحت السلطات الهندوراسية. وصودرت مجموعة الحيوانات البرية التي كانت بحوزتهم في 19 سبتمبر 2013.