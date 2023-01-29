مصطفى صالح



علمت «الأنباء» أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تسعى الى استجلاب برنامج إلكتروني متخصص في إدارة المحافظ المالية والتخطيط الاستراتيجي، ويتوقع طرح ممارسة خاصة للشراء خلال الشهرين القادمين. وفي التفاصيل، تستهدف «التأمينات» استجلاب برنامج لاستخدامه من قبل قطاع تخطيط وحوكمة تكنولوجيا المعلومات وإدارة التخطيط والتحول الرقمي بالمؤسسة ليساعد في ضمان التوافق على مستوى الاستراتيجية والتنفيذ بالمؤسسة، ولتسريع مبادراتها الرقمية والتكيف عند حدوث اضطرابات. وسيعمل البرنامج على تعريف العنصر الاستراتيجي ورسم الخرائط وإنشاء محفظة محايدة للعناصر وإدارة الطلب والتخطيط للموارد ورسم خرائط الطريق المحايدة للعناصر ورسم خرائط عناصر المحفظة المتكاملة وتتبعها وتحليلها.