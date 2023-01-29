فاز رئيس الأركان العامة الأسبق بالجيش التشيكي بيتر بافل، بالانتخابات الرئاسية في جمهورية التشيك، بعد حملة أعلن فيها دعمه القوي لحلف شمال الأطلسي «الناتو» والاتحاد الأوروبي وتأييده لاستمرار مساعدة أوكرانيا.



وحصل بافل، وهو جنرال متقاعد يبلغ من العمر 61 عاما يخوض انتخابات الرئاسة لأول مرة، 58.3% من الأصوات بعد إعلان النتائج من جميع الدوائر الانتخابية، متغلبا على الملياردير ورئيس الوزراء السابق أندريه بابيش الذي يتمتع بقوة مهيمنة لكنها سببت استقطابا في الحياة السياسية بالتشيك على مدى عشر سنوات.



وقال بافل لمؤيديه والصحافيين عقب اعلان النتائج «فازت قيم مثل الحقيقة والكرامة والاحترام والتواضع... أنا مقتنع بأن هذه القيم مشتركة بين الغالبية العظمى منا، ويجدر بنا أن نحاول جعلها جزءا من حياتنا وإعادتها أيضا إلى قلعة براغ وسياستنا».



ولا يضطلع الرؤساء التشيكيون بالكثير من المهام اليومية لكنهم يختارون رؤساء الوزراء ومحافظي البنوك المركزية ولهم رأي في السياسة الخارجية.



وسيتولى بافل منصبه في مارس المقبل، ليحل محل الرئيس المنتهية ولايته ميلوس زيمان، الذي أثار انقساما خلال فترتي رئاسته على مدى العقد الماضي وكان يدعم بابيش لخلافته.



يؤيد بافل بقاء الدولة الواقعة في وسط أوروبا والتي يبلغ عدد سكانها 10.5 ملايين نسمة في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، كما يدعم استمرار مساعدة الحكومة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي العام الماضي.