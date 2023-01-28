ناصر العنزي



في مباراة من طرف واحد، حقق كاظمة فوزا مريحا على برقان بنتيجة 2-0 وتأهل لملاقاة العربي في الدور نصف النهائي لكأس سمو الأمير في مواجهة مرتقبة لبلوغ المباراة النهائية. سجل هدفي "البرتقالي" جاي ديمبلي في الوقت بدل الضائع في الشوط الأول "47 و50".



ولعب كاظمة بتشكيلة ضمت حسين كنكوني ومحمد العازمي وعماد الدين عزي وميشيل ميلاد ومحمد خالد وحمد الحربي وشريدة الشريدة وعبدالله الفهد وأحمد عرسان وجاي ديمبلي وشبيب الخالدي. وسيطر لاعبو كاظمة على مجريات المباراة لفارق الخبرة والقدرات، وتمكنوا من تهديد مرمى حارس برقان مشعل خليف.



وقد أجرى كلا المدربين تغييرات في الشوط الثاني لكن ظل الحال على ما هو عليه من سيطرة كظماوية وتراجع من برقان، ولم يتمكن الثاني من تهديد مرمى خصمه إلا في تسديدات عشوائية لم تشكل خطرا.



أدار المباراة الحكم عمار اشكناني وأخرج البطاقة الحمراء بعد انذارين للاعب برقان ويسلي بالدقيقة 72.



يذكر ان نصف نهائي البطولة الثاني سيجمع بين الكويت الفائز على السالمية بهدف نظيف والقادسية المنتصر على الفحيحيل بضربات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.