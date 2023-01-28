أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه سيتم اعتبارا من الأول من فبراير المقبل تفعيل الإشعارات الإلكترونية لأصحاب المحلات والشركات ومن خلالها ستكون الاستدعاءات وتحرير المخالفات بحيث يصل الإشعار عبر تطبيقي "هويتي" و"سهل" اعمال للممثل القانوني للجهة المسجل لدى الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان لـ"كونا" إنه اعتبارا من الأول من فبراير المقبل سيتم إيقاف التعامل الورقي وسيكون التعامل الإلكتروني للاستدعاءات هو المعتمد دون غيره.



وأهابت وزارة التجارة والصناعة بالجميع التأكد من سلامة البيانات المسجلة في السجل التجاري للشركة من بريد إلكتروني ورقم هاتف نقال.