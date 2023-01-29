شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي منافسات سباق " فورمولا إي الدرعية 2023" الذي أقيم في الدرعية التاريخية للمرة الخامسة، وذلك ضمن الموسم التاسع لبطولة العالم "إي بي بي فيا فورمولا إي"، وذلك بحضور رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، الشيخ أحمد العبدالله.



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" في بيان، انه فور وصول سمو الأمير محمد بن سلمان إلى مضمار السباق كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وقد عزف السلام الملكي، ثم توجه سموه إلى المنصة الرئيسية حيث شاهد السباق.



وقد شهد السباق كل من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل الثاني أمير دولة قطر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن، وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق ولي العهد ووزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وأصحاب السمو والمعالي والمهتمون برياضة سباقات الفورمولا وعددٌ من الضيوف.