تعهّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال تجمّع للحزب الجمهوري، بمواجهة ما وصفها بـ "المؤسسة السياسية الفاسدة"، متعهدا بـ"تصويب مسار الولايات المتحدة"، فيما يسعى لإنعاش آماله في محاولته للوصول مجددا إلى البيت الأبيض.



وألقى ترامب البالغ 76 عامًا خطابًا أمام نشطاء ومشرّعين جمهوريين في ولاية نيوهامبشر قبل ظهوره في تجمع حاشد في ولاية كارولاينا الجنوبية، وقال "نحتاج إلى قائد مستعد لمواجهة القوى التي تلحق الدمار ببلدنا".

وأضاف "نحتاج إلى رئيس مستعد للانطلاق في العمل منذ اليوم الأول" لتوليه المنصب.

ويُنظر إلى هذين التجمعين على أنهما فرصة لترامب لتنشيط حملته المتعثّرة وسط انتقادات لعدم تنظيمه فعاليات منذ أن أعلن في نوفمبر الماضي عن عزمه خوض انتخابات العام 2024.

لكن الرئيس السابق لم يدخل أي تغيير ملحوظ في خطابه، فقد كرّر ادعاءاته بأن انتخابات 2020 سرقت منه ووجّه إهانات لمنافسيه السياسيين.



إلا أن أبرز انتقاداته وجهها لمعارضين من الجمهوريين الذين اعتبر أنهم "أكثر خطورة من الديموقراطيين".

كما أشاد بسجله في مجال تطبيق القانون وفرض النظام ومكافحة الهجرة و"إعادة بناء" الجيش الأميركي، متعهدا إنقاذ البلاد من "الدمار على يد مؤسسة سياسية أنانية وراديكالية وفاسدة".

وتابع "أنا غاضب أكثر الآن وأصبحت أكثر التزامًا من أي وقت مضى".

وتحظى ولايتا نيوهامبشر وكارولاينا الجنوبية بأهمية كبيرة باعتبارهما من أولى الولايات التي تجري فيهما "الانتخابات التمهيدية" للرئاسيات.

وقد عززت الولايتان مكانة ترامب في طليعة المرشحين عام 2016 بعد بداية فاترة في ولاية أيوا.

لكن تفيد تقارير بأنه يواجه صعوبات في الحفاظ على قاعدة دعم في كارولاينا الجنوبية في ظل استياء من تأييده مرشحين هزموا في الانتخابات النصفية في نوفمبر الماضي.

ويبدو أن العقبة الأكبر في طريق ظفر ترامب ببطاقة الترشح الجمهورية هي مشاكله القانونية المتزايدة، مع تعيين "محقق خاص" للنظر في العديد من مزاعم سوء السلوك.

وقال ترامب في نيوهامبشر "هؤلاء مدعون عامون يساريون متطرفون وهم أشخاص فظيعون للغاية"، وتعهد بالتحقيق في أنشطة وزارة العدل إذا أعيد انتخابه.

ويجري حاليا تسليط الضوء على تعامل ترامب مع الوثائق السرية التي تم العثور عليها أثناء تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) مقر إقامته في فلوريدا، ودوره في اقتحام مبنى الكونغرس عام 2021، وفي محاولاته لقلب النتائج بعد هزيمته في ولاية جورجيا في انتخابات العام 2020.

وأضاف ترامب لجمهوره "بعد عام واحد من الآن سوف نفوز في الانتخابات التمهيدية في نيوهامبشر".

وتابع "بعد ذلك، بمساعدة أهل الولاية الطيبين سنستعيد بلادنا وسنستعيد البيت الأبيض وسنقوم بتصويب (مسار) الولايات المتحدة".