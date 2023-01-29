التسجيل لموسم الحج للراغبين من المواطنين والمقيمين يبدأ اليوم الأحد ويمتد حتى 28 فبراير المقبل .. و منصة خاصة لتسجيل المقيمين بصورة غير قانونية

مريم بندق



حدد مركز التواصل الحكومي ضوابط التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1444 هـ / 2023.





وأوضح المركز أن التسجيل لموسم الحج للراغبين من المواطنين والمقيمين بالكويت يبدأ اليوم الأحد ويمتد حتى 28 فبراير المقبل.



وبين المركز أن المقيمين بصورة غير قانونية ستكون لهم منصة خاصة حين ورود موافقة السلطات في المملكة العربية السعودية

وذلك حسب البيان التالي :