بداح العنزي



أعلنت البلدية عن بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة «محامي ب» اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق أول فبراير.

وأوضحت البلدية أنه سيتم إرسال رسائل نصية تتضمن اليوم والتاريخ والوقت المحدد لكل متقدم، مضيفة أن المقابلات ستجرى في مبنى الإدارة القانونية بالمرقاب الدور 7.



تجدر الإشارة إلى أن عدد الذين حصلوا على نسبة 60 ‎%‎ فأكثر في الاختبار التحريري من المتقدمين لهذه الوظيفة يبلغ 453 متقدما من أصل 1276 تقدموا لها.



وكان عدد كبير ممن حصلوا على أقل من 60 % في الاختبار قد تقدموا بتظلمات نظرا لصعوبة أسئلة الاختبار التحريري والتي وصفوها بأنها تعجيزية وأنها بعيدة عن متطلبات هذه الوظيفة، إلا أنه تم رفض جميع التظلمات.