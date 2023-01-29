أعلنت إيران الأحد أن دفاعاتها تصدت لهجوم بطائرات مسيرة على موقع عسكري في محافظة أصفهان بوسط البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» عن بيان لوزارة الدفاع أنه «في مساء 28 يناير، تم تنفيذ هجوم وصفته بـ (الفاشل) باستخدام طائرات مسيرة على أحد المجمعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع».



وأشار البيان إلى أن «الدفاعات الجوية للمجمع أسقطت إحدى المسيرات، بينما حوصرت مسيرتان وانفجرتا».



وقالت الوزارة إن الهجوم «لم يتسبب في أي تعطيل لعمل المجمع» العسكري. ولم يسفر عن وقوع إصابات وإنما أحدث فقط «أضرارا طفيفة في سقف» أحد المباني.



ويظهر مقطع ڤيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحته، انفجارا قويا في الموقع وصورا لسيارات إسعاف متجهة نحو المنطقة.



وذكر نائب محافظ أصفهان محمد رضا جانيساري في تصريح متلفز أن الهجوم الذي شنته المسيرات «لم يسفر عن إصابات»، مضيفا ان تحقيقا فتح لتحديد أسبابه.



ولم تذكر السلطات تفاصيل عن نشاط الموقع المستهدف والواقع شمال مدينة أصفهان الكبيرة.



وتضم إيران الكثير من مواقع الأبحاث النووية المعروفة في هذه المنطقة، بما في ذلك محطة لتحويل اليورانيوم.