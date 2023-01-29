توج لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوڤيتش مسيرته الرائعة في بطولة أستراليا المفتوحة وتوج بلقبه العاشر في البطولة بفوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس اليوم في المباراة النهائية للبطولة.

وعزز ديوكوڤيتش رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب أستراليا المفتوحة رافعا رصيده من الألقاب في البطولة إلى عشرة ألقاب، كما عادل الرقم القياسي لعدد الألقاب التي يحرزها أي لاعب في تاريخ مشاركاته ببطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، رافعا رصيده إلى 22 لقبا بالتساوي مع الإسباني رافاييل نادال.

وإلى جانب الفوز باللقب الغالي، استعاد ديوكوڤيتش صدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس، والتي اعتلاها في الماضي لفترات أكثر من أي لاعب آخر منذ بدء العمل بالتصنيف.