عبدالعزيز الشايع: نتائجنا متميزة رغم التحديات المؤثرة على أداء البنوك وقطاعات الأعمال

استطعنا تحقيق نمو ملحوظ على صعيد جميع مؤشرات البنك الرئيسية خلال العام الماضي

عادل الماجد: حصتنا السوقية تعكس المستويات العالية بخدمة العملاء والتفوق التكنولوجي

البنك شهد إنجازات ونجاحات عديدة خلال 2022 استمراراً لخططه بالمزيد من التوسع

أعلن بنك بوبيان عن تحقيقه أرباحا صافية في عام 2022 بلغت 57.8 مليون دينار بنسبة نمو 19%، وربحية سهم بلغت 14.2 فلسا مع التوصية بتوزيع 6 فلوس نقدا و6% أسهم منحة، في الوقت الذي واصل فيه البنك سياسته التحوطية بتجنيب مخصصات بقيمة 43.6 مليون دينار.

وتعليقا على نتائج البنك المالية، قال رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز الشايع: «استطعنا تحقيق نتائج متميزة خلال عام 2022 على الرغم من التحديات المحلية والعالمية التي أثرت على أداء البنوك وقطاعات الأعمال بصورة عامة».

وأشار الشايع إلى أن جميع مؤشرات البنك الرئيسية شهدت نموا ملحوظا في 2022، حيث ارتفع إجمالي الأصول المجمعة لمجموعة البنك إلى 7.9 مليارات دينار بنسبة نمو 7%، وكذلك بلغ إجمالي ودائع العملاء 6 مليارات دينار بنسبة نمو 6%، فيما بلغت محفظة التمويل 5.9 مليارات دينار بنسبة نمو 7% وبلغت الإيرادات التشغيلية 201 مليون دينار بنسبة نمو 7%.

وأكد على دعم مجلس الإدارة الكامل والمستمر لجهود الإدارة التنفيذية للبنك والتي تتسم بالاحترافية العالية مقدرا ما تبذله من جهود في سبيل تحقيق النتائج الجيدة، والتي ما كانت لتتحقق لولا الجهود المخلصة للإدارة وجميع العاملين في البنك.

عام حافل بالإنجازات

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد إن العام الماضي شهد العديد من الإنجازات والنجاحات التي حققها البنك استمرارا لخططه في المزيد من التوسع المحلي والانطلاق إقليميا وعالميا.

وأكد الماجد أن حصة البنك السوقية ونموها المستمر تعكس المستويات العالية في خدمة العملاء والتفوق التكنولوجي، وذلك انعكاس لاستراتيجية البنك الواضحة وحرفية الفريق التنفيذي والاستثمار المستمر في موارد البنك البشرية والتركيز على العنصر الوطني.

وأشار إلى ما حققه بوبيان خلال 2022 من إنجازات وحصوله على مجموعة من الجوائز من جهات ومؤسسات عالمية وإقليمية معروفة إلى جانب التحسن الدائم في تصنيفاته الائتمانية من مؤسسات التقييم العالمية والتي تعكس دوره الإيجابي وإسهاماته المميزة في شتى المجالات لصناعة الصيرفة الإسلامية.

المنتجات والخدمات

وخلال 2022 اختتم بوبيان برنامج Boubyan Accelerator الأول من نوعه في الكويت بالتعاون مع DIFC FinTech Hive التابعة لمركز دبي المالي العالمي والذي يهدف إلى تسريع نمو وتوسع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بكل أشكالها وإطلاق أفكارهم وتسريع تطبيقاتها بتميز ونجاح، كجزء من استراتيجية البنك الممنهجة تجاه دعم هذه الشركات في إنجاح جهود التسويق والحسابات والإدارة المالية الخاصة بها بما يعزز ريادة الأعمال ضمن القطاع التكنولوجي الواعد.

واستمر البنك في تقديم المنتجات والخدمات المميزة للعملاء، حيث تم إطلاق العديد من الحملات الخاصة بحساب الشباب PRIME مع العديد من العروض والمزايا والتجارب التي تهم هذه الشريحة وإطلاق بطاقة اليوم الوطني للدفع المسبق بتصميم خاص ومميز مع العديد من الخصومات والعروض الحصرية الخاصة بهذه البطاقة وإطلاق بطاقة كأس العالم المسبقة الدفع ذات الإصدار المحدود مع العديد من المزايا والعروض الحصرية الخاصة بها على مدار العام.

ولأول مرة على مستوى الكويت واصل بنك بوبيان خطواته الثابتة نحو استراتيجيته الممنهجة لتعزيز مفهوم الاستدامة من خلال إطلاقه مبادرة Go Green لتكون الأولى من نوعها بين المؤسسات على مستوى الكويت والتي تمكن العملاء من اقتناء السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية بالتعاون مع وكالة BNK للسيارات الهجينة الكهربائية في الكويت.

موارد البنك البشرية .. القوة الحقيقية

وعلى مستوى مجموعة الموارد البشرية استمر البنك في دعم موارده البشرية وكوادره الوطنية، حيث استطاع البنك الوصول الى أعلى نسبة من العمالة الوطنية على مستوى القطاع الخاص تجاوزت 80% مع الاستمرار في تمكين المرأة التي بلغت نسبتها في البنك 26% مع وصول العديد من السيدات الى مناصب قيادية في البنك.

وخلال 2022 استطاع بنك بوبيان الاستثمار في كوادره البشرية لتعزيز كفاءاتهم وصقل مهاراتهم من خلال تزويدهم بالبرامج والدورات التدريبية بالتعاون مع كبرى المؤسسات والشركات المتخصصة في استشارات إدارة وتطوير الموارد البشرية وينطلق هذا التوجه من رغبة بنك بوبيان في تبني المعايير الرائدة عالميا لضمان جاهزية البنك لمواجهة التحديات المستقبلية من خلال تأهيل قادته وتزويدهم بالأدوات اللازمة للمنافسة بصورة كافية في السوق.

مسؤولية مجتمعية رائدة

خلال عام 2022 استطاع بنك بوبيان إثبات ريادته للمسؤولية الاجتماعية ودوره المستدام والبارز في دعم مسيرة التطور والنمو في الكويت من خلال العديد من الفعاليات والمبادرات التي أبرزت تفوقه محليا، ومن أبرزها مبادرة «عليك ان تتكلم.. وعلينا أن نتقبل» لتسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية للمجتمع ودورها الحيوي في المحافظة على صحة أفراده وسلامتهم الجسدية.

واختتم البنك عام 2022 بواحدة من أهم أيقوناته للمسؤولية المجتمعية تجاه دعم الشباب وهي فعالية «مهرجان الكويت للقهوة» الذي نظمه للعام الخامس على التوالي والذي يعد أكبر حدث اجتماعي شبابي شهدته الكويت منذ خمس سنوات، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الرياضية للشباب من الجنسين وعلى رأسها «بطولة الدراجات الهوائية» التي جاءت فكرتها تكريما لذكرى احدى موظفات البنك وهي م.آلاء معين العتيبي التي توفيت أثناء ممارستها لرياضة الدراجات الهوائية في عام 2021، كما دخل البنك مع شراكة تعاون مع ملاعب بادل إن PADEL IN المتخصصة في لعبة البادل لمدة عام كامل بهدف نشر اللعبة بين الشباب الكويتي في ظل الانتشار الهائل الذي تشهده اللعبة عالميا وإقليميا.

واستطاعت حملة (نور بوبيان 5) التي نظمها بنك بوبيان بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومبادرة دينارين تأكيد دور الكويت الخيري والإنساني والمشهود له على مستوى العالم من خلال تحقيقها لأهدافها سواء من خلال إجراء عمليات إزالة المياه البيضاء (الكتاراكت) أو من خلال أنشطتها الخيرية الأخرى.

جوائز عالمية مرموقة

خلال العام الماضي حقق بنك بوبيان إنجازا مهما بحصوله على ترقية التصنيف الائتماني من كل من وكالة موديز ووكالة ستاندرد آند بورز، حيث تم رفع التصنيف الائتماني للبنك طويل الأجل إلى (A2) و(A) على التوالي وهى التصنيفات التي وضعت بوبيان في صدارة البنوك المحلية المصنفة من قبل وكالة ستاندرد آند بورز الائتمانية.

كما جاء البنك في صدارة كل البنوك الإسلامية في الكويت والثاني على مستوى كل البنوك المحلية المصنفة من قبل الوكالتين الأخريين موديز وفيتش. وأكد الماجد أن هذا الإنجاز يزيد من التحديات أمامنا ويجعلنا مصممين أكثر على الاستمرار في تحقيق مزيد من الإنجازات.

وقد تم اختيار بنك بوبيان لجائزة أفضل بنك إسلامي بالعالم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية للعام الثامن على التوالي من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية، وذلك نتيجة الإنجازات التي لايزال البنك يحققها في هذا المجال ودوره في تقديم أفضل الخدمات الرقمية في الكويت واستحواذه على حصص مؤثرة في السوق بالإضافة إلى تسلمه 3 جوائز أخرى، هي جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت في مجال الخدمات المصرفية الرقمية وجائزة الأفضل على مستوى الشرق الأوسط في نفس المجال وجائزة أكثر البنوك ابتكارا على مستوى الشرق الأوسط.

كما انضم بنك بوبيان لقائمة المائة الكبار على مستوى الشرق الأوسط ضمن القائمة السنوية لمجلة فوربس العالمية لأكبر 100 شركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط ليتوج البنك بذلك عقدا كاملا من الإنجازات والنجاحات التي صعدت به إلى قمة القطاع المصرفي الكويتي، وقد تم وضع هذه القائمة التي تعدها سنويا مؤسسة فوربس العالمية على أساس مجموعة من المعايير المالية أبرزها القيمة السوقية والمبيعات وإجمالي الأصول وصافي الأرباح لعام 2021.

وتوجت مؤسسة يورومني العالمية بنك بوبيان بجائزة أفضل بنك على مستوى الكويت في الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تقديرا لإنجازاته خلال السنوات الأخيرة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساهمته المميزة في وضعها على خارطة الاقتصاد المحلي من خلال تزويدهم بخدمات سلسة تلبي احتياجات أعمالهم.