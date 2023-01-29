مريم بندق

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه سيتم اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر فبراير المقبل تفعيل الإشعارات الإلكترونية لأصحاب المحلات والشركات ، ومن خلالها ستكون الاستدعاءات وتحرير المخالفات ، بحيث يصل الإشعار عبر تطبيقي (هويتي) و(سهل) من خلال الممثل القانوني للجهة المسجل لدى الوزارة.

وقالت الوزارة إنه سيتم إيقاف التعامل الورقي وسيكون التعامل الإلكتروني للاستدعاءات هو المعتمد دون غيره.

وأهابت "التجارة"بالجميع التأكد من سلامة البيانات المسجلة في السجل التجاري للشركة من بريد إلكتروني ورقم هاتف نقال.