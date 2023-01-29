استقبل وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع شؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد ، مدير المكتب الإقليمي الأميركي جاريد باتي والوفد المرافق له بمكتب الوكيل المساعد لقطاع شؤون الامن الجنائي .

وأكد اللواء حامد الدواس استمرار التعاون بين الجانبين لمكافحة جميع الجرائم الجنائية، وعلى وجه الخصوص جرائم الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

من جانبه، ناقش العميد محمد قبازرد آخر التطورات التي طرأت على ساحة المخدرات، مثمناً الجهود التي يبذلها المكتب في التعاون لمكافحة المخدرات على كل المستويات الدولية والإقليمية ، واستعرض خلال اللقاء الضبطيات التي قامت بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .

كما ثمن جاريد الجهود والتعاون المثمر وتبادل المعلومات التي تقوم بها الكويت ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات للتصدي للعصابات الإجرامية الضالعة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية.

وفي ختام الزيارة، قام وكيل الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس بتقديم الهدايا التذكارية.