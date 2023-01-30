

بيروت ـ ناجي شربل



عبر النجمة شباب الساحل بثنائية نظيفة ضمن المرحلة الرابعة ذهابا من سداسية الأوائل بمجموعة الصدارة للدوري العام اللبناني، سجلهما البرازيلي جرفينيو وزين فران، كما حقق البرج فوزا أول على مضيفه الشباب الغازية بهدف نظيف سجله علي شعيتو في الدقيقة 93.



وفي مجموعة الهبوط، فاز التضامن صور على مضيفه السلام زغرتا 2-0 بالمرحلة الرابعة من دور الذهاب للفرق التي احتلت المراكز من 7 إلى 12 بالدوري المنتظم، وأيضا حقق الصفاء فوزه الثاني تواليا على ضيفه الإخاء الأهلي عاليه 1-0، فيما تعادل الحكمة بيروت وضيفه طرابلس الرياضي سلبا ليحرز الحكمة نقطته الرابعة في السداسية، بينما أحرز طرابلس نقطته السابعة بعد فوزين.