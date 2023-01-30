

فشل لانس في اللحاق بباريس سان جرمان في الصدارة اثر تعادله مع مضيفه تروا 1-1، وذلك ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



ورفع لانس رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، متقدما بفارق نقطتين عن مرسيليا الثالث المتعثر أمام ضيفه موناكو 1-1.



وأسدى تروا صاحب المركز الرابع عشر بـ 19 نقطة، خدمة لسان جرمان المتصدر الذي بات يبتعد بفارق نقطتين عن لنس.



وانتظر لنس حتى الدقيقة 88 لإدراك التعادل عبر الوافد الجديد من ستراسبورغ في سوق الانتقالات الشتوية البديل أدريان توماسون، بعدما تقدم تروا بفضل ياسر لاروسي (55).



وفي المباراة الثانية، فرمل موناكو تقدم مرسيليا الذي حقق 6 انتصارات تواليا في «ليغ1»، بإسقاطه في فخ التعادل على ملعبه «فيلودروم» 1-1.



وتأخر النادي المتوسطي منذ الدقيقة 17 بهدف عكسي من لاعب وسطه جوردان فيريتو، قبل أن يعادل التشيلي أليكسيس سانشيس في الدقيقة 47.