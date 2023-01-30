

سقط بايرن ميونيخ المتصدر في فخ التعادل للمباراة الثالثة تواليا اثر تعادله مع ضيفه أينتراخت فرانكفورت الرابع 1-1 السبت، في قمة مباريات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الالماني لكرة القدم.



وبات في رصيد بايرن 37 نقطة بفارق نقطة يتيمة عن أونيون برلين الثاني الذي حقق فوزه الثالث تواليا بتفوقه على مضيفه هرتا 2-0 في دربي العاصمة. أما فرانكفورت فبات في رصيده 32 نقطة في المركز الخامس.



وبقي بايرن من دون فوز في العام الجديد وهذه المرة الاولى منذ 1978 التي يكتفي فيها بثلاث تعادلات تواليا بنتيجة 1-1.



وأقر مدرب بايرن يوليان ناغلسمان بوجود «أزمة نتائج»، وقال: «إذا لا تحقق النتائج المرجوة، فأنت إذا في أزمة نتائج، هناك أمور أسوأ في الحياة من ذلك، ولكنها ليست سلسلة جيدة»، مضيفا كي تتمكن من لعب المباريات الكبيرة، عليك أيضا أن تلعب المباريات الصغيرة بطريقة تجعلك في حالة جيدة من الناحية النفسية.



وواصل أونيون عروضه القوية بفوزه على مضيفه هرتا برلين 2-0. وحقق فرايبورغ أخيرا انتصاره الاول بعد استئناف الدوري وبعد هزيمة وتعادل، بفوزه على ضيفه أوغسبورغ 3-1. وحقق بوروسيا مونشنغلادباخ فوزا عريضا على مضيفه هوفنهايم 4-1.