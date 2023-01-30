

يعقوب العوضي



تتجه الأنظار إلى صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، مقر اتحاد الكرة الطائرة عندما يلتقي فريق الكرة الطائرة بنادي القادسية برصيد 18 نقطة مع العربي بـ 17 نقطة في الـ 7:00 مساء، وذلك لحسم الصراع على صدارة الدوري الممتاز.

ويسبق المباراة المنتظرة مواجهة تجمع كاظمة بـ 17 نقطة مع برقان برصيد 5 نقاط في الـ 5:00 على الصالة نفسها.

ويعتمد مدرب العربي صبري بن الأزرق على عدد من العناصر المهمة منهم مبارك العيدان، حسين المسري ومحمد سويد فيما يعول مدرب القادسية جوليان ألفاريز على كل من راشد عنبر، ناصر دشتي، عبدالناصر العنزي والمحترف البرازيلي ديجالما والروسي سوسوفو.



وفي إطار متصل، ضمت إدارة نادي برقان المحترف الأميركي ديجو نيجرون إلى صفوف الفريق الأول رسميا، حيث وقع اللاعب عقد انضمامه مساء أمس في مقر النادي بحضور رئيس مجلس الإدارة أنور العتيبي.