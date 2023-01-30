

ناصر العنزي - عبدالعزيز جاسم هادي العنزي



قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الصربي بوريس بونياك بعد الفوز على الفحيحيل بركلات الترجيح 4-3 أول من امس وبلوغ الدور نصف النهائي لكأس سمو الأمير إن المباراة كانت صعبة، والدليل أننا لعبنا 120 دقيقة وبعدها تحقق الفــوز بركـــلات الترجيـــح.



من جهته، أكد حارس مرمى الأصفر علي جراغ أن الفوز يعتبر مهما وغاليا جدا لأن جمهور القادسية يستحق أن يفرح واللاعبون لم يقصروا طوال الفترة الماضية، لذلك إن شاء الله أن سيكون القادم أفضل.

إلى ذلك، من المقرر ان يمنح المدرب بونياك عددا من اللاعبين راحة من التدريبات، وذلك بعد المجهود الكبير الذي بذلوه في كأس سمو الأمير والذين خاضوا ما يقارب 240 دقيقة خلال فترة قصيرة في مباراتي الساحل والفحيحيل، خاصة قبل خوض المواجهة القوية أمام كاظمة في الجولة الـ 12 من دوري زين الممتاز السبت المقبل.



من جانبه أبدى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل فراس الخطيب رضاه التام عن الأداء العام لفريقه، قائلا: قدمنا مباراة ممتازة فنيا وبدنيا، وتجاوزنا الأداء غير المرضي في المباراة التي سبقتها، ولعل ما يسعدنا عودة الفريق إلى وضعه من حيث التنافسية والفعالية معا.



وذكر الخطيب أنه سيعكف الفترة المقبلة على معالجة بعض النقاط التكتيكية في الفريق، والتي من بينها زيادة الفعالية الهجومية، مصحوبة بجرأة للاعبي المقدمة.

وتابع: «قدمنا مباراة متكافئة وقوية مع القادسية، تبادلنا الأفضلية مع الخصم عبر الفترات المختلفة للمواجهة، وكانت الخبرة عاملا حاسما في ترجيح كفة القادسية بركلات الترجيح».



وأكد المدرب السوري فراس الخطيب، أن المنافسة صعبة في المراحل المتقدمة لكأس الأمير، مبينا أن جميع الفرق تملك عناصر جيدة، وهذا الأمر ليس حصرا بالفحيحيل، وكل يسعى للذهاب بعيدا في البطولة، وكان لاعبو الفحيحيل على الموعد، رغم الغيابات لعدد من العناصر المؤثرة، وكذلك التبديلات التي فرضتها الحالة البدنية لبعض اللاعبين، وتلك عوامل مؤثرة، لكن في النهاية هناك فائز واحد في مباريات الكؤوس.



وكان كاظمة قد حسم تأهله أول أمس إلى المربع الذهبي بعد فوزه على برقان 2-0، ليضرب موعدا مع العربي في الدور نصف النهائي، وقد سجل هدفي «البرتقالي» جاي ديمبلي (47) و(50).