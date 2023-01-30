

خطف نجم نادي الكويت للفروسية والمنتخب الوطني علي الخرافي الأنظار في أمسية رياضية دولية بفوزه بلقب بطولة الكويت الدولية لفروسية قفز الحواجز التي أقيمت في مضمار مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة ونحو 150 حصانا، وتبلغ جوائز البطولة 21 ألف دينار تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية والاتحاد المحلي للعبة.



وتمكن الخرافي من التأهل إلى جولة تمايز في الشوط الرئيسي على ارتفاع 145 سم (الجائزة الكبرى) رفقه فارس نادي المسايل عبدالله العوضي بعد إنهائهما الجولة الأولى بدون نقاط جزاء.



وبدأ الخرافي جولة التمايز أولا محققا زمن 49.37 ثانية و4 نقاط جزاء، فيما أنهى العوضي الجولة بزمن 57.62 ثانية و6 نقاط جزاء، مما أهل الخرافي لحصد لقب أول بطولة دولية في الموسم الحالي بالإضافة إلى المركز الرابع، تلاه عبدالله العوضي وعبدالرحمن الفزيع والألماني بيورن كويرتز وشاكر الكاظمي وعناز العناز.



وقام بتتويج الأبطال نائب المدير العام لقطاع الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة حامد الهزيم والمدير الإداري للاتحاد الكويتي للفروسية صفيان بوقماز.



ونجحت الفارسة غنيمة المرزوق في تحقيق المركز الأول على ارتفاع 135 سم، فيما فاز عبدالله الحمد بالمركز الأول على ارتفاع 125 سم.



وشهدت منافسات اليوم الثاني من البطولة فوز البطل على الخرافي بالمركز الأول على ارتفاع 140 سم.