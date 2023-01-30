

يوسف غانم



تأكيدا لجهودها وحرصها على المشاركة في جميع الأنشطة والفعاليات التي تسهم في دعم التدفق السياحي بين جميع الدول العربية وإحياء التراث وتشجيع الحركة السياحية العربية في جميع المجالات، أوضحت المنظمة العربية للسياحة أنها ستشارك بوفد رفيع المستوى بحضور رئيسها د.بندر آل فهيد بناء على دعوة وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد المعز بلحسين للمشاركة وتقديم كلمة بالجلسة الافتتاحية بـ «منتدى أيام الطهي العربي» يومي 1 و2 فبراير 2023 بمدينة الثقافة، الشاذلي القليبي، بالعاصمة التونسية، والذي تنظمه الجامعة التونسية للمطاعم السياحية وبمشاركة وزارات السياحة والصناعات التقليدية والشؤون الثقافية والخارجية وعدد من أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين بسفارات الدول العربية بتونس.



ويهدف منتدى أيام الطهي العربي إلى تثمين تراث الطبخ التونسي والعربي والترويج له اقليميا ودوليا خاصة وأنه أصبح من الركائز الأساسية للجذب السياحي ودعم صورة الوجهات السياحية العربية، كما يهدف لدعم التدفق السياحي بين الدول العربية وإحياء التراث والمخزون الخاص بالمطبخ العربي وتبادل الخبرات والتجارب المختلفة في هذا المجال.



وأشارت المنظمة إلى أن برنامج المنتدى سيقام على هامشه تنظيم معرض للمأكولات التقليدية العربية والمنتجات الغذائية والصناعات التقليدية ومنتدى عربي تحت شعار «تراث وتنوع في خدمة السياحة العربية» إلى جانب تنظيم عدد من ورش العمل والتي تهدف الى تثمين تراث المطبخ العربي والتعريف به كرافد للجذب السياحي وتشمل ورشة بعنوان الاستثمار في التراث الغذائي العربي وخاصة صناعة الطهي العربي وكذلك ورشة بعنوان آفاق الترويج للأطباق العربية التقليدية ودعم مكانتها في مجال سياحة المطبخ في البلدان العربية.



هذا وحققت السياحة التونسية نتائج قياسية حسب الخطة الموضوعة حتى نهاية عام 2024م من قبل وزارة السياحة والصناعات التقليدية في بداية 2022م، حيث وصل عدد السياح الزائرين لها بنهاية العام 6 ملايين سائح تقريبا محققة 60% من معدل النشاط السياحي المسجل في 2019م.