

أعلن نادي ليون الفرنسي لكرة القدم رسميا انتقال ظهيره الأيمن مالو غوستو إلى صفوف تشلسي الإنجليزي مقابل 30 مليون يورو وخمسة ملايين مكافآت لمدة سبع سنوات ونصف حتى عام 2030.



قبل انضمامه إلى الفريق اللندني عاشر الدوري الممتاز، سيبقى غوستو (19 عاما) مع تاسع الدوري الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية هذا الموسم.



وبات غوستو سابع صفقة لتشلسي في فترة الانتقالات الشتوية بعد الأوكراني ميخايلو مودريك والعاجي دافيد داترو فوفانا والفرنسي بنوا بادياشيل ونوني مادويكي والبرازيلي أندري سانتوس في صفقات دائمة، والبرتغالي جواو فيليكس على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني.



وانضم غوستو إلى أولمبيك ليون في سن الرابعة عشرة قادما من إف سي بورغوان-جاليو، لكن الأمور تسارعت بالنسبة للمدافع الذي بدأ مسيرته الكروية كلاعب وسط، حيث وقع أول عقد احترافي له في ديسمبر 2020 قبل أن يبدأ في دوري الدرجة الأولى ضد سانت إتيان في يناير 2021.



وعلق ليون على انتقال غوستو الى تشلسي قائلا في بيان صحافي «يأسف أولمبيك ليون لعدم تمكنه من الحفاظ على أحد مواهبة العظيمة التي تكونت في أكاديمية النادي، لكنه يظل سعيدا بالقدرة على الاعتماد عليه خلال هذا الجزء الثاني من الموسم».