

القاهرة - سامي عبدالفتاح



يواصل فريق الأهلي تدريباته في مدينة الدار البيضاء تحت إشراف السويسري مارسيل كولر استعدادا لمواجهة أوكلاند سيتى النيوزيلاندي بعد غد الأربعاء في انطلاق بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.



ويركز كولر مع مساعديه على دراسة بعض مباريات فريق أوكلاند سيتي للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل ملاقاته، وأصبح كولر المدرب الخامس في تاريخ الأهلي الذي يقود الفريق في كأس العالم للأندية والمدرب الأجنبي الثالث مع الأحمر بالمونديال.



ويعد البرتغالي مانويل جوزيه أكثر المدربين الذين قادوا الأهلي في كأس العالم للأندية بـ 3 مرات أعوام 2005، 2006، 2008، فيما جاء الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني وصيفا بقيادة الأهلي في نسختين عامي 2020 و2021، ومرة لكل من حسام البدري عام 2012، ومحمد يوسف 2013.



وفي حال تخطي الأهلى فريق أوكلاند سيتي سيواجه فريق سياتل ساوندرز بطل أميركا الشمالية 4 فبراير المقبل، وسيكون الفائز من هذه المواجهة على موعد مع ريال مدريد الإسباني في ربع النهائي.



إلى ذلك، نجح الأهلي في إتمام التعاقد مع اللاعب الجزائري أحمد قندوسي، من وفاق سطيف بعقد يمتد إلى 4 سنوات ونصف، مقابل 2 مليون و152 ألف دولار لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.



وفي منافسات الدوري المصري حقق فريق فاركو مفاجأة كبيرة بالفوز على المصري البورسعيدي 2-1 ضمن الجولة 16، وتقام اليوم مباراة وحيدة في ختام الجولة تجمع بين البنك الأهلي والمحلة.