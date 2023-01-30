

بيروت - عامر زين الدين



استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د.سامي أبي المنى في منزله في شانيه رئيس كتلة اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط.



وشكل اللقاء مناسبة أكد خلالها أبي المنى على «التواصل والتلاقي في الرؤى والأفكار لأجل إنقاذ لبنان»، معتبرا ان «الوطن أحوج ما يكون الى التضحية وتقديم التنازلات من الجميع لمواجهة التحديات وتحصينه من المخاطر بما يحفظ المؤسسات التي هي قوة وجوده». ونوه بالجهود التي يبذلها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط من اجل «توفير المقاربات اللازمة للتوافق على شخصية تتولى الحكم في لبنان وتشكل عامل ثقة للمجتمعين الدولي والعربي»، مشيدا كذلك بالدور الاجتماعي الانساني الذي يقوم به النائب جنبلاط في الوقوف الى جانب الناس للتخفيف من متاعبهم الحياتية.



من جهته، أكد النائب جنبلاط على أن «الأفق المقفل في البلاد والأزمات المعيشية والاقتصادية والغلاء وتقلب سعر الدولار، والأزمة في القضاء، إضافة إلى الشغور الرئاسي، كلها تستوجب اللجوء إلى الحوار والتواصل بين الجميع، لأن هذه الأزمات تطول الجميع دون استثناء». وشدد رئيس كتلة اللقاء الديموقراطي على أن «الحزب التقدمي الاشتراكي مستمر في الجهد الذي يبذله من أجل محاولة تقريب وجهات النظر والبحث عن اسماء توافقية لانتخابات رئاسة الجمهورية، لكي نؤمن الجو الذي يسمح بانتخاب رئيس يكون مقبولا بالحد المطلوب من الجميع وقادر على فتح باب المعالجة لما مررنا به في السنوات السابقة من مشاكل».



وأثنى النائب جنبلاط على «الدور الذي يقوم به شيخ العقل في محاولة نسج حوار روحي وطني يلاقي الحراك السياسي بما يؤدي إلى خفض التوتر المخيف».



كما أكد على «ثوابت التواصل مع مشيخة العقل والمرجعيات الروحية والمشايخ عموما وعلى اهمية النقاش في المسائل التي تطول المجتمع والوطن»، وعلى «ضرورة أن تتلاقى الجهود من أجل المساهمة في صمود مجتمعنا وتجاوز هذه المحنة التي تمر بالبلاد».