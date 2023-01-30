القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تم نشره من معلومات بشأن انتشار سبائك ذهب مزيفة في الأسواق.



وأوضح المركز الإعلامي - في بيان له - أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت ذلك، مؤكدة أنه لا صحة لانتشار سبائك ذهب مزيفة في الأسواق.



وشددت على أن كافة سبائك الذهب المتداولة في الأسواق معتمدة ومدموغة من مصلحة الدمغة والموازين، ويتم منح مشتريها فواتير موثقة، مشيرة إلى شن حملات رقابة وتفتيش دورية من قبل المصلحة على جميع محال بيع المصوغات والمشغولات الذهبية بالأسواق، للتأكد من عيارات المشغولات والسبائك الذهبية.



وناشدت المواطنين التأكد من وجود الختم على السبائك والمنتجات الذهبية عند شرائها، مع عدم شراء أي منتجات ذهبية دون الحصول على فاتورة موثقة. وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.