منصور السلطان - مبارك التنيب



استطاعت 20 دورية اسناد من العاصمة والفروانية والجهراء فض مشاجرة دامية بين عدد كبير من الشباب في منطقة جابر الاحمد وامتدت الى داخل المستشفى وتحديدا داخل مستشفي الجهراء واستخدمت خلالها الاسلحة البيضاء من سكاكين وسواطير وعصي، واصيب خلالها 14 شخصا بجروح تم نقلهم الى مستشفى الجهراء، واثنان منهم بحالة حرجة فيما تم نقل آخرين الى مستشفى الصباح ومستشفى الفروانية ، وقد استطاع رجال الامن تحديد هوية جميع المتشاجرين وضبط عدد منهم فيما لاذ آخرون بالفرار .



وقال مصدر امني ان المشاجرة بدأت خلال زفة عرس، حيث تشاجر شباب وتواصلوا مع اقاربهم وتشعبت المشاجرة .