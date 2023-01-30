قدمت الشعبة البرلمانية الكويتية امس عددا من التوصيات بشأن الميزانية والحساب الختامي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.



وقال أمين سر الشعبة د.محمد المهان في تصريح صحافي بعد مشاركته في اجتماع الدورة الـ 24 للجنة العامة للاتحاد التي ناقشت الميزانية إن الوفد الكويتي سجل ملاحظاته على ميزانية الاتحاد للعام 2023 وكذلك على الحساب الختامي للسنة المالية 2021/2022.



وأضاف المهان ان الشعبة البرلمانية قدمت 4 توصيات، منها ضرورة تحديد أسس تقدير بنود المصروفات وبذل الجهود لتحصيل الأموال المتأخرة على الدول الأعضاء في الاتحاد.



وأشاد المهان بالتعاون والتوافق الذي تشهده لجان الاتحاد منذ انطلاق أعمالها يوم الخميس الماضي في سبيل تحقيق أهداف الاتحاد بما يخدم القضايا الإسلامية.



وكانت اللجنة قد زكت خلال الاجتماع الكاميرون عن المجموعة الأفريقية وإيران عن المجموعة الآسيوية نائبين للرئيس فيما زكت الجزائر مقررا لها.



واعتمدت الدورة تقريري اللجنة التنفيذية لاجتماعيها الـ47 وال48ـ وملحقاتهما إلى جانب الموافقة على جدول أعمال الدورة الـ 17 لمؤتمر الاتحاد المقرر أن ينطلـق اليوم بمشاركــة رؤســـاء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية الإسلامية المشاركة.



يذكر أن وفد الشعبة البرلمانية الكويتية يشارك في مؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي في الجزائر برئاسة وكيل الشعبة ثامر السويط وعضوية أمين سر الشعبة د.محمد المهان وأمين الصندوق حمد العبيد وعضو الشعبة شعيب شعبان، بالإضافة إلى حمدان العازمي ممثلا عن البرلمان العربي.



وبدأت أعمال المؤتمر يوم الخميس الماضي، حيث أنهت لجان الاتحاد المختصة أعمالها استعدادا لافتتاح المؤتمر الـ17 للاتحاد مساء اليوم برعاية رئيس جمهورية الجزائر عبدالمجيد تبون.