

أعلنت اللجنة الدائمة للاحتفال بالاعياد الوطنية اعتماد الاربعاء الاول من شهر فبراير 2023 موعدا لرفع العلم إيذانا ببدء الاحتفالات الوطنية للكويت لهذا العام في قصر بيان العامر.



وأكدت اللجنة، في بيان صحافي امس، حرصها على تميز فعاليات وانشطة الاحتفالات الوطنية نظرا لما تحمله هذه المناسبات من معان سامية واهداف نبيلة تعمق الانتماء الوطني وتجسد ثوابت الولاء.



وقالت اللجنة، التي يترأسها وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، انها ركزت بشأن الاحتفالات على افكار متجددة تسهم في تعزيز وابراز اللحمة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي الكويتي للخروج بأبهى صورة تكون معبرة عن عراقة وأصالة ومعاصرة الكويت وشعبها الوفي لقيادته الحكيمة والرشيدة.



ولفتت في موازاة ذلك الى اهمية وضرورة العمل على استثمار الطاقات الشبابية واشراكها في الفعاليات وتبني افكارها ووجهة نظرها.



وذكرت انه في اطار الاستعدادات والتحضيرات، فقد تم التأكيد على ارتباط الخطة البرامجية لوزارة الاعلام ارتباطا وثيقا بما ستقدمه مختلف مؤسسات الدولة من فعاليات ومشاركات وان تتم التغطية التلفزيونية لبرامج الاعياد الوطنية بالصورة التي تليق بهذه المناسبة الوطنية مع التركيز على جذب الشباب للمشاركة بأفكارهم المتطورة غير التقليدية والتي تواكب اهتماماتهم والتطور الحضاري الذي يعيشه العالم من حولنا.



وشددت على اهمية التمسك بقيم وتقاليد المجتمع الكويتي من اجل الظهور خلال الاحتفالات بمظهر رسمي وشعبي معبر عن وحدة وتكاتف ابناء الكويت في بناء الوطن والحفاظ عليه.