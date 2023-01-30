دارين العلي



أشاد السفير الأردني لدى البلاد صقر بوشتال بالإقبال الملحوظ من المواطنين الكويتيين على زيارة بلدهم الثاني الأردن لغرض السياحة، لافتا إلى ان أكثر من 70 ألف سائح كويتي زاروا المملكة خلال عام 2022، مؤكدا ان الكويتين لا يشعرون بالغربة في الأردن نظرا لتشابه العادات والتقاليد بين البلدين والقوائم المشتركة.



كلام بوشتال جاء في تصريح له على هامش المخيم الذي أقامته الجالية الأردنية أول من امس في بر الصبية بحضور الأمين العام للحالية نبيل العبدالله وعدد من الإعلاميين والأردنيين المقيمين في الكويت.



وتناول بوشتال العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى انها تمتاز بالتواصل بين القيادتين والشعبين مع الحرص المشترك على تطورها ونموها في مختلف المجالات، وتحدث عن الزيارة الناجحة التي قام بها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين الأردني أيمن الصفدي وما تحقق منها من لقاءات مثمرة وتعزيز التعاون الثنائي والعربي، فضلا عن مناقشة أهم القضايا الإقليمية والدولية.



وتطرق الى الدراسة في الأردن، لافتا إلى أن عدد الطلبة الكويتين الذين يدرسون في الجامعات الأردنية المعترف بها نحو 5000 طالب وطالبة، وذلك في مختلف التخصصات.



وفي سياق متصل، أعلن بوشتال عن إطلاق السفارة خدمات إلكترونية اعتبارا من 10 يناير لنظام المواعيد مع وقف استقبال أي مراجع دون موعد مسبق اعتبارا من أول فبراير المقبل، لافتا الى أن هذه العملية تمت تدريجيا وبطريقة سلسة تهدف الى تنظيم أمور المراجعين ولضمان أفضل تقديم الخدمات، تلافيا لحدوث أي إرباكات في سير العملية.



وأضاف أن أغلب المعاملات الإلكترونية حاليا هي خدمة إصدار وتجديد جوازات السفر الأردنية الدائمة، وذلك تسهيلا على أبناء الجالية الأردنية.



من جانبه، قال الأمين العام للجالية الأردنية بالكويت نبيل العبدالله بالتسهيلات والخدمات التي تقدمها حكومة الكويت لأبناء الجالية الأردنية والسمعة الحسنة التي يتمتع بها كل الأردنيين المقيمين.



وأشار إلى ان أبناء الجالية المقيمة في البلاد الذين يبلغ عددهم نحو 60 ألفا يساهمون بشكل فعال في تنمية الكويت ونهضتها.



وأشار الى الاستعدادات التي تقوم بها الجالية الأردنية بمشاركة الكويت في احتفالاتها بأعيادها الوطنية الشهر المقبل، لافتا إلى ان المخيم الذي يقام لأبناء الجالية ينظم سنويا بهدف الالتقاء والتجمع بعيدا عن ضغوط العمل اليومية.



وخلال اللقاء أقام مجلس الجالية الأردنية احتفالا بمناسبة عيد ميلاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الـ 61، حيث شارك السفير وأعضاء الجالية في قطع كيكة الحفل وسط تقديم التهاني للأردن حكومة وشعبا، كما تم تكريم الإعلاميين تقديرا لجهودهم في تغطية أخبار السفارة.