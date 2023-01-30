عبدالعزيز الفضلي



اجتاز ما يقارب 35 موجها تقدموا لمقابلات لجنة الترقي لموجه أول في مختلف التخصصات الدراسية بالمناطق التعليمية وذلك بعد انتهاء لجنة المقابلات التي استمرت اكثر من شهر.



وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن ان هناك العشرات من الموجهين الذين تقدموا للترقي لوظيفة موجه أول خلال الفترة التي حددها قطاع التعليم العام، مشيرة الى ان الوزارة تعمل على سد النقص في هذه الوظائف الاشرافية التي كانت شاغرة منذ فترة طويلة.



وأوضحت المصادر ان التخصصات المطلوبة كانت لرياض الاطفال والرياضيات والعلوم والاجتماعيات والموسيقى والتربية البدنية بنين وبنات وغيرها، لافتة الى أنه من المتوقع ان تصدر قراراتهم من وكيل التعليم العام أسامة السلطان خلال الأسبوع الجاري.