بداح العنزي



أوصت لجنة الأحمدي في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة عضو اللجنة سعود الكندري بالموافقة على طلب شركة ناقلات النفط الكويتية بتخصيص موقع لاستغلاله مخازن ومكاتب وورشا ضمن القطاع رقم 12 بمنطقة الفحيحيل مع الاستغناء عن الأرض المخصصة للشركة من قبل في منطقة ميناء عبدالله.



وعقب اجتماع اللجنة قال الكندري إنه تم تأجيل طلب إلغاء البند رقم 1 من قرار المجلس البلدي بشأن إعادة تنظيم الجزء الإداري ضمن القطعة رقم 5 بمنطقة العقيلة مركز الفنطاس سابقا.



وذكر أنه تمت إحالة طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مواقع لأحواض تجميع مياه الأمطار وقناة مائية وخطوط ربط لحماية منطقة ميناء عبدالله KNPC من السيول إلى الجهاز التنفيذي للدراسة.



وأضاف الكندري انه تمت الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مسار للربط بين التجميع رقم 1 بمدينة صباح الأحمد السكنية ومجرور صرف مياه الأمطار لخدمة المناطق الجنوبية.



وذكر أنه تمت الموافقة علي طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص طريق لخدمة مستودع الأحمدي للمشتقات البترولية من شارع ميناء الأحمدي إلى مستودع الأحمدي للمشتقات البترولية الواقع في منطقة جنوب الأحمدي.



وبين أنه تمت إحالة كتاب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بشأن تخصيص أراض في مختلف مناطق محافظة الأحمدي إلى الجهاز التنفيذي.



ووافقت اللحنة على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بطريق الدائري السابع بجوار محطة الوقود في اتجاه الفنطاس.



هذا، وأبقت اللجنة على جدول أعمالها طلب وزارة الداخلية استحداث شارع بربط الشارع رقم 3 بشارع رقم 50 بمنطقه هدية قطعة (4)، كما تم إبقاء طلب وزارة المالية تخصيص ممشى مع مواقف للسيارات بمنطقة بنيدر على جدول الأعمال.



وحفظت اللجنة الاقتراح المقدم من العضوين نصار العازمي، وناصر الكفيف، بشأن تخصيص أرض غرب الصباحية شرق الأحمدي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.