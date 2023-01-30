وجه النائب مهند الساير سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بشأن المعينين على درجة وزير، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، بشأن قرارات (النقل ـ الندب ـ الترقية ـ التكليف ـ الاستعانة) في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.



وجاء في السؤال الموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ العدد الإجمالي للأشخاص المعينين في درجة وزير.



2 ـ إحصائية تفصيلية موضحا فيها عدد المتمتعين بدرجة وزير وفق القوانين المنظمة لتولي المنصب الذي يشغلونه، وعدد المتمتعين بدرجة وزير وفق بند الاستعانة سواء من المستشارين أو غيرهم.



3 ـ ما مجموع قيمة المبالغ المصروفة للأشخاص المتمتعين بدرجة وزير؟



4 ـ هل تتحمل الخزانة العامة جميع المبالغ المدفوعة كمكافأة شهرية للمعينين في درجة وزير؟



5 ـ هل تصرف المكافأة الشهرية للمعينين في درجة وزير المقدرة بقيمة (6) آلاف دينار بالجمع مع الرواتب الشهرية وفق الوظيفة التي يشغلونها أو الراتب التقاعدي؟



6 ـ هل تصرف مكافأة سنوية للمعينين في درجة وزير؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بقيمتها.



7 ـ هل هناك فئات أخرى تصرف لها المكافأة الشهرية بدرجة وزير لغير المعينين في تلك الدرجة؟ مع تزويدي بالسند القانوني ـ إن وجد ـ.



8 ـ هل تصرف المستحقات المالية لدرجة وزير للمستفيدين بموجب المادة (80) من قانون التأمينات



وجاء في سؤاله إلى وزير الإسكان ما يلي:



نمى إلى علمي صدور مجموعة من قرارات (النقل ـ الندب ـ الترقية ـ التكليف ـ الاستعانة) في المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال فترة وجيزة من توليكم المهام الوزارية من دون مراعاة للنظم واللوائح المعمول بها وفق قانون وقرارات الخدمة المدنية ما أسفر عنه امتعاض مجموعة كبيرة من الموظفين والموظفات المستحقين وتجاوز حقوقهم الوظيفية بمثل تلك القرارات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ صورة ضوئية عن جميع قرارات (النقل ـ الندب ـ الترقية ـ التكليف ـ الاستعانة ـ الإعارة) التي صدرت عنكم منذ صدور مرسوم توليكم الوزارة في 16 أكتوبر 2022.



2 ـ صورة ضوئية عن أي قرارات صادرة من قبلكم أو الشؤون الإدارية أو الشؤون القانونية أو الشؤون المالية تخص تنظيم العمل أو الموظفين في مكتبكم.



3 ـ هل صدر من قبلكم أي قرار نقل أو ندب أو استعانة استثناء من التعميم رقم 16 لسنة 2022 الصادر من ديوان الخدمة المدنية بشأن وقف النقل والندب والإعارة وفقا للقواعد الواردة في التعميم رقم 10 لسنة 2013 وتعديلاته؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.



4 ـ هل صدر قرار (نقل ـ ندب ـ تكليف ـ استعانة ـ إعارة) لموظفين غير كويتيين من جنسيات عراقية أو بحرينية أو سعودية أو عمانية أو غيرها منذ 16 أكتوبر 2022؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة عنها.