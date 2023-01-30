وجّه النائب عبدالله فهاد سؤالين إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا، عن سبب تمديد عقد شركة نفط الكويت لإحدى المناقصات، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، عن القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالاختبار التحريري لمعلمي الأوقاف، ونص السؤالان على ما يلي:



كما جاء في سؤاله إلى وزير النفط ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي مع المستندات المطلوبة:



1 - لماذا طلب تمديد عقد شركة نفط الكويت رقم (16051425) للمناقصة رقم (2031364 - RFP) بقيمة إجمالية (8.453.226) على الرغم من انتهاء مدة العقد؟ ولماذا لم تطرح مناقصة جديدة قبل انتهاء العقد بوقت كاف وذلك لمنع الهدر والإضرار بالمال العام؟



2 - لماذا طلب إصدار أمر تغييري لسنة 2022/2021 مع الشركة المذكورة في العقد رقم (16051425) للمناقصة رقم (2031364 - RFP) في شركة نفط الكويت بنسبة (29.05%)؟ ولماذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة لطرح مناقصة جديدة قبل انتهاء العقد؟



3 - هل صحيح أنه تم التعاقد المباشر مع الشركة المذكورة لتقديم خدمات نظم المعلومات لمستشفى الأحمدي بقيمة إجمالية ( - /7.991.139) دينارا كويتيا؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فلماذا لم يطرح المشروع كمناقصة عامة لتجنب إهدار المال العام؟



4 - هل صحيح وجود مخالفة من ديوان المحاسبة على الشركة المذكورة في العقد رقم (16051425) للمناقصة رقم (2031364 - RFP) بسبب تحصيلها مبالغ طائلة مقابل توريد أجهزة لم تستخدم من شركة نفط الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فكم قيمة المبالغ المسترجعة؟



5 - لماذا لم تتم تجزئة المناقصة المطروحة رقم (2080824) (توريد وترخيص وصيانة اتفاقية مايكروسوفت للشركات)؟ وهل صحيح أن سبب عدم تجزئتها هو حماية وضمان ترسيتها على الشركة المذكورة القائمة على أعمال العقد الحالي؟ وهل توجد شكاوى من شركات أخرى لعدم تجزئتها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما رد شركة نفط الكويت على هذه الشكاوى؟



6 - ما مدى صحة قيام أحد القياديين بعمل دعاية عن طريق بث فيديو عبر شبكة الإنترنت للترويج لخدمات هذه الشركة؟



كما جاء في سؤاله إلى وزير الأوقاف ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - جميع القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالاختبار التحريري لمعلمي الأوقاف ومدى توافقها وقانونيتها مع ديوان الخدمة المدنية.



2 - أسماء أعضاء لجان الاختبارات التحريرية ومن يضعها ويصححها ومسمياتهم وتخصصاتهم الفنية والإدارية.



3 - تزويدي بنسبة نجاح آخر 3 اختبارات، وما أساس وضعها؟ والقرارات الخاصة بذلك.



4 - هل أعلم جميع المتقدمين بنتائجهم وحقهم في الاطلاع على ورقة اختبارهم؟



5 - كم عدد التظلمات الخاصة بآخر اختبار؟ وهل بحث ونظر فيها؟ مع تزويدي بأسماء أعضاء لجنة التظلمات وقراراتها النهائية.