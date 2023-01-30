

يعقد مكتب «يو اتش واي بيلارز لتدقيق الحسابات»، ورشة عمل حول التحديات والفرص لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 «عقود التأمين»، وذلك بعنوان «ماذا بعد تقرير تحليل الثغرات؟»، يومي الأربعاء والخميس الموافقين 1 و2 فبراير 2023 في فندق ومنتجع جميرا.



وفي هذا السياق، قال الشريك التنفيذي في مكتب «يو اتش واي بيلارز لتدقيق الحسابات» وائل عرفة إن المكتب يعقد الورش الخاصة بقطاع التأمين في إطار الحرص على نشر الوعي في القطاع، مشددا على أهمية قيام المختصين في شركات التأمين بالتسجيل لحضور هذه الورشة، حيث سيتم شرح المراحل الرئيسية ذات الصلة بمشروع التحول للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17، وذلك من خلال محاضرين متميزين لديهم الخبرة في تطبيق هذا المعيار وقاموا بتنظيم عدة دورات وورش عمل حول كيفية تطبيق هذا المعيار لقطاع التأمين في كل من لبنان والأردن ومصر، وكذلك دورات وورش عمل خاصة لكل من الهيئات الرقابية على هذا القطاع في البلدان المذكورة أعلاه.



وأضاف عرفة أنه من خلال التعاون المشترك مع مكتب يو اتش واي لبنان تم تشكيل فريق عمل مؤلف من خمسة عشر مهنيا متخصصا في تطبيق متطلبات هذا المعيار على مستوى التقارير المالية وخمسة مهنيين متخصصين في تطبيق هذا المعيار على مستوى علم الاكتواري.

وبين أن هذا الفريق يمتلك الخبرة العلمية والعملية من خلال المشاركة في تطبيق هذا المعيار كاستشاري لـ 30 شركة تأمين وإعادة التأمين عاملة في عدة بلدان في العالم العربي، منها لبنان والأردن ومصر وقطر والكويت.



الجدير بالذكر أن مجلس معايير المحاسبة الدولية أصدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 (IFRS 17) في مجال قطاع التأمين تحت عنوان «عقود التأمين» ليحل محل المعيار الدولي رقم 4، ويسرى هذا المعيار على فترات التقارير السنوية التي في أو بعد 1 يناير 2023، ومكتب يو اتش واي بيلارز لتدقيق الحسابات هو عضو مستقل في شبكة يو اتش واي العالمية والتي تأسست عام 1986 وتمارس نشاطها في أكثر من 330 مركز أعمال رئيسيا في 102 بلد مع أكثر من 7100 مهني وموظف.