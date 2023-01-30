

أصدرت وحدة تنظيم التأمين القرار رقم 3 لسنة 2023 بشأن إصدار لائحة جزاءات ومخالفات والقيود الخاصة في المجلس التأديبي التابع له، تضمنت تفاصيل آليات الجزاءات والمخالفات لقوائم شركات التأمين والتأمين التكافلي وفروعها، وشركات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي وفروعها، بالإضافة إلى فروع الشركات الأجنبية، وسطاء التأمين أو وسطاء إعادة التأمين، ومجمعات التأمين.



وقال رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي إن القرار 3/2023 جاء استكمالا لقرار 2/2023، والخاص بشأن تشكيل مجلس التأديب الخاص بوحدة تنظيم التأمين برئاسة القاضي حمد أحمد الوزان، وعضوية كل من د.مشعل جوهر حياة، ود.براك غانم الغربلي، مشددا على ان القرارين استكمالا للجهود الدائمة التي تقوم بها «الوحدة» في التحقق من امتثال الكيانات والمنشآت الخاضعة لرقابتها للمتطلبات الاقتصادية والقانونية، والتزامها بجميع المتطلبات الواردة في التعليمات الصادرة بقانون إنشاء وحدة تنظيم التأمين، من أجل خلق بيئة أعمال تنافسية وتطويرية وتنظيمية في مجالات صناعة التأمين في الكويت.



وذكر العتيبي أن الهدف الأسمى من إصدار قرار مجلس التأديب إعادة النظر في السلوك والتعامل بمهنية وشفافية مع حملة الوثائق وأصحاب المطالبات وإرجاع الثقة للمتعاملين في قطاع التأمين.



وأشار العتيبي إلى أن الوحدة تسعى لحماية المتعاملين في قطاع التأمين عبر تطبيق السياسات التي تحقق العدالة والشفافية وتمنع تعارض المصالح، وتنمي أنشطة التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.



وأضاف: «وللوصول إلى ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح بنشاط التأمين وتشجيع تنمية القطاع، أصدرت «الوحدة» لائحة جزاءات ومخالفات وقيود الخاصة في المجلس التأديبي، وذلك استكمالا لخطوات مشاريع وحدة تنظيم التأمين في العمل الرقابي والاقتصادي».



وأشار العتيبي إلى أن المجلس التأديبي يسهم في رفع مستوى الالتزام بالقانون 125/2019 ولائحته التنفيذية وسياساته الرقابية الرادعة والتي تهدف إلى حماية المؤمن لهم والمستفيدين ورفع مستوى درجة الوعي والثقافة التأمينية للمتعاملين في قطاع التأمين.



وتابع العتيبي بأن مهام مجلس التأديب يتولى النظر والفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه والمرفوعة من رئيس «الوحدة» والمتعلقة بالمخالفة وفقا لما ورد بهذا الشأن من مواد في القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين واللائحة التنفيذية وأي تعديلات تطرأ عليهما والقرارات أو التعليمات الصادرة بهذا الشأن.



وأكد العتيبي على أن اللائحة أعطت الأحقية لمجلس التأديب بعد التحقق من المخالفة وثبوتها بالأدلة أن يوقع ما جاء من جزاءات ومخالفات وقيود واردة في الملحق رقم 1 من قرار 3/2023.