

منصور سلطان



ألقت دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء مساء أول أمس القبض على وافدين من الجنسية الافريقية يروجان الخمور بالقرب من أحد الأسواق التجارية وبحوزتهما زجاجتا خمر.



ووفق مصدر أفاد بإنه خلال تجول إحدى دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء مساء أول من أمس في منطقة أسواق الجهراء تم الاشتباه بشخصين ارتبكا وحاولا الهرب فور مشاهدتهما، دورية الشرطة وبعد ضبطهما تبين أنهما من الجنسية الافريقية وبحوزتهما زجاجتا خمر.



وخلال التحقيق معهما اعترفا بأنهما يروجان الخمور على زبائنهما في نطاق محافظة الجهراء، وعليه تمت إحالتهما والمضبوطات الى الجهة المختصة.