

سعود عبد العزيز



تقدم مواطن يعمل موظفا في بلدية الكويت من مواليد 1994 ببلاغ إلى مخفر شرطة الصبية حمل عنوان سب وقذف وإساءة استخدام وسائل التواصل.

واضاف انه وعبر أحد برامج التواصل الاجتماعي تلقى محادثة على «الخاص»، قال فيها المدعى عليه «طاح حظكم على حظ اللي جنسكم».

وتقدم المبلغ ببيانات صاحب الحساب، فيما لم يعرف الحوار الذي استبق السب وعليه تمت احالة ملف القضية الى المباحث الالكترونية لاستدعاء المدعى عليه ومواجهته بالأدلة التي قدمها المجني عليه.



من جهة أخرى، وبأمر وكيل النائب العام، تم الإيعاز لمباحث الجهراء بضبط وإحضار مجهول انتحل صفة رجل مباحث سلب من مواطن هاتفه النقال «آيفون 12».



وبحسب إفادة المبلغ، وهو من مواليد 1977، فإنه كان متوقفا بسيارته داخل ساحة ترابية مقابل احد البنوك، حيث جاءه شخص يرتدي الزي الوطني وسأله عن اسباب توقفه على مقربة من البنك، معرفا عن نفسه بأنه رجل مباحث، وطلب منه ان يطلع على هاتفه النقال للوقوف عما اذا كان التقط صورا للبنك، وبعد تسلمه الهاتف دخل إلى مركبته وهرب الى جهة غير معلومة، وسجلت قضية بتصنيف جنح برقم 20/2023.