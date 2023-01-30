وصل وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن إلى مصر في مستهل جولة شرق أوسطية ستقوده اليوم للقاء مسؤولين اسرائيليين وفلسطينيين في محاولة لتهدئة الأوضاع المتوترة ووقف دوامة العنف.



وأكد بلينكن، أن زيارته التي استهلها من مصر، تؤكد التزام واشنطن بتعميق العلاقات الثنائية، والعلاقات بين الشعوب، وتعزيز حقوق الإنسان، ودعم الأمن الإقليمي والعالمي.



تزامن ذلك مع بدء اسرائيل تطبيق سلسلة من الإجراءات «العقابية» لأسر منفذي هجومي القدس، بالتزامن مع التوسع في منح تراخيص حمل السلاح للمستوطنين بزعم «الدفاع عن أنفسهم».

وأغلقت قوات الاحتلال منزل عائلة الشاب الفلسطيني الذي قتل مستوطنين قرب كنيس في القدس الشرقية.

وأعلن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي سلسلة إجراءات لحرمان منفذي الهجمات من فلسطيني الـ48 والفلسطينيين الذين يحملون تصاريح إقامة في القدس الشرقية. من حقوق معينة، بينها إلغاء حقهم في الضمان الاجتماعي.



كما قررت حكومة نتنياهو أيضا تسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص حمل الأسلحة النارية.



وقال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير لصحافيين «عندما يحمل المدنيون مسدسات، يمكنهم الدفاع عن أنفسهم».



وأشار مدير القسم القانوني في منظمة «هموكيد» الإسرائيلية الحقوقية داني شنهار إلى أن إغلاق المنزل ليلا يعكس «رغبة (الحكومة) في الانتقام من العائلات».



وناقش مجلس الوزراء الإسرائيلي في اجتماعه امس مشروع قانون لسحب بطاقات الهوية الإسرائيلية من أقارب المهاجمين.



في الأثناء، قتل حراس مستوطنة كدوميم الإسرائيلية الشاب الفلسطيني كرم علي أحمد سليمان (18 عاما) بالقرب من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بينما زعم الجيش الإسرائيلي أنه كان «مسلحا بمسدس».



على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة فلسطيني كان أصيب في العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين الأسبوع الماضي، ما يرفع عدد القتلى في العملية الى عشرة، بالإضافة الى عشرين جريحا.



وفي حادثة تعكس حدة التوتر ميدانيا، أحرق مستوطنون متطرفون سيارة أمام منزل لفلسطينيي في قرية ترمسعيا شمال رام الله بالضفة الغربية، وفق ما أفاد سكان من القرية.



من جهتها، اعتبرت حركة «حماس» إن الحملة «المسعورة التي يقوم بها المستوطنون في الضفة الغربية لن تكسر عزيمة الشعب الفلسطيني وإرادته وثباته وصموده على أرضه».