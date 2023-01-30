نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة ما يتم تداوله من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تحديد أجزاء محذوفة من مناهج الصفين الدراسيين الرابع والخامس الابتدائيين للفصل الدراسي الثاني.



وقال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكد في تصريح سابق له أنه تم تنظيم مناهج الفصل الدراسي الثاني للصفين الرابع والخامس الابتدائيين بما يتناسب مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي دون الإخلال بنواتج التعلم والتركيز على المفاهيم الكبرى وإفساح المجال لتنمية مهارات التفكير لدى الطلاب.



وأشار المتحدث الرسمي إلى أن كتب الفصل الدراسي الثاني للصفين الرابع والخامس الابتدائيين ستكون جاهزة للاستلام بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني بشكلها الجديد بعد اجراء التعديلات اللازمة التي وجه بها الدكتور رضا حجازي.