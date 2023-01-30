

بيروت - خلدون قواص



أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن بدء عملية الاستكشاف البترولية في المياه اللبنانية، سوف يكون له الأثر الإيجابي في المديين القصير والمتوسط على إيجاد فرص للشركات اللبنانية المهتمة بقطاع الخدمات في مجال البترول ويوفر فرص عمل للشباب اللبناني وبخاصة للعاملين في المجال التقني.



جاء ذلك، خلال رعاية ميقاتي حفل توقيع «الملحقين التعديليين لاتفاقيتي الاستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9، لمناسبة دخول «شركة قطر للطاقة» كشريكة مع «شركة توتال إنيرجيز» الفرنسية وشركة «إيني» الايطالية في السراي أمس.

وشدد ميقاتي «أنه في حال اكتشاف كميات تجارية، فإنه سوف يصار الى تطوير هذا الاكتشاف بالسرعة المطلوبة وإمداد السوق اللبناني وبخاصة معامل الكهرباء بالغاز الطبيعي مما سيسهم نموا في الاقتصاد المحلي».



واستقبل رئيس الحكومة وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي، والرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنيرجيز» باتريك بويانيه، والرئيس التنفيذي لشركة «إيني» للطاقة كلاوديو ديسكالزي، في حضور وزير الطاقة وليد فياض في السراي الحكومي.



وقال: «يشكل دخول شركة قطر للطاقة واستحواذها على نسبة 30% من اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج في البلوكين 4 و9 حدثا مهما واستثنائيا في قطاع الاستكشاف والإنتاج عن البترول في المياه البحرية اللبنانية.

وسوف تقوم «شركة توتال انرجيز» التي تملك حصة 35% بالإضافة الى «شركة ايني» التي تملك حصة 35%، ببدء الحفر في البلوك 9 بعد إتمام المسوحات البيئية المرتبطة بالحفر وإطلاق الانشطة اللوجستية من مرفأ بيروت».



بدوره، وزير الطاقة القطري سعد الكعبي قال: سعداء بالشراكة النفطية في لبنان والاتفاقية التي جرى توقيعها مهمة جدا لاسيما أنها جاءت في أعقاب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.



أضاف: دولة قطر موجودة لدعم لبنان دائما والشراكة النفطية هي باب من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية في لبنان.



ووصف الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنيرجيز» باتريك بويانيه الاتفاقية النفطية بالمهمة جدا.

وقال: هذا الأسبوع سنبدأ بالمسح الذي سينتهي منتصف السنة ليتم البدء بالتنقيب أواخر العام الحالي.

ورأى الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» للطاقة كلاوديو ديسكالزي ان هناك موارد نفطية كبيرة في البحر المتوسط والوقت الحالي مهم جدا للاستثمارات النفطية وسط أزمة الطاقة العالمية.