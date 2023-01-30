أكد مصدر مسؤول في المصرف العقاري السوري أنه تم رفع سقف السحوبات اليومية إلى 15 مليونا.



وبحسب تعميم صادر عن مصرف سورية المركزي إلى جميع المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سورية ونقله موقع صحيفة «الوطن» المقرب من الحكومة فإنه «يعدل البند رقم 1 من تعميم مصرف سورية المركزي رقم (12/16/ص) تاريخ 2/1/2023 المتضمن تحديد سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ليصبح المبلغ 15.000.000 ل.س فقط 15 مليون ليرة سورية».



ويشير التعميم أن ذلك يأتي في «إطار سياسة مصرف سورية المركزي بتقييد السحوبات النقدية بهدف إدارة سعر الصرف واستخدام الأدوات الرقابية التي تهدف إلى الحد من المضاربة على الليرة السورية ومتابعة وجهة استخدام الأموال المسحوبة من حسابات المتعاملين، وبهدف إعطاء مرونة أكبر للمتعاملين في استخدام حساباتهم المصرفية».



ويتزامن ذلك مع استمرار انهيار العملية الوطنية أمام الدولار الأميركي، حيث سجلت أمس 6760 ليرة مقابل الدولار الواحد للبيع في كل من دمشق وحلب مقابل 6690 ليرة مقابل الدولار الواحد للشراء بحسب موقع «الليرة اليوم» المتخصص.